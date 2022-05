Burgemeester Femke Halsema heeft maandag een buurthuis aan de Adingerdorphof in Osdorp voor onbepaalde tijd gesloten. Na onderzoek van de politie blijkt dat er in het pand sprake was van illegaal gokken en handel in harddrugs.

Volgens de gemeente zou het openblijven van het pand 'een ernstig gevaar' opleveren voor de openbare orde en veiligheid. "Illegale gokactiviteiten hebben een negatief effect op de samenleving", aldus een woordvoerder van de gemeente. "Het verslavingsrisico is hoog, wat kan leiden tot schulden en criminaliteit. Ook brengen illegale gokactiviteiten kans op witwassen, investeringen in andere illegale activiteiten en een risico op ernstige geweldsincidenten met zich mee." Volgens de voorlichter kan de aanwezigheid van harddrugs leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast, ripdeals, inbraak en de aantrekkingskracht van het pand op criminele activiteiten.