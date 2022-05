In de Millingenhof in Gaasperdam is zondag op maandagnacht een geparkeerde auto beschoten. Er zat op dat moment niemand in de auto. Volgens de politie zijn er meerdere schoten gehoord.

Op beelden is te zien dat er ten minste twee kogelgaten in de voorruit zitten. De politie laat weten nog geen verdachte in beeld te hebben en op zoek te zijn naar getuigen. De recherche doet op dit moment onderzoek naar het incident.