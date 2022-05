In een woning aan de Hoek van Hollandstraat in Slotervaart is vanmiddag een dode gevonden. Eerder deze week woedde er in dezelfde flat een brand, waarbij een 33-jarige Amsterdammer overleed. De politie doet vooralsnog geen uitspraken of de twee doden aan elkaar gelinkt kunnen worden.

De politie doet op dit moment onderzoek en zegt verder geen informatie te kunnen geven. Buurtbewoners zeggen dat de brand in dezelfde flat woedde als waar nu een tweede overleden persoon is gevonden. In de nacht van donderdag op vrijdag woedde er in het flatgebouw een uitslaande brand. Daarbij kwam een 33-jarige Amsterdammer om het leven. De politie meldde nog dezelfde dag dat er geen sprake was van brandstichting. Over wat dan wel de oorzaak was, kon de politie niks zeggen. Verschillende buurtbewoners lieten weten dat er vermoedelijk iemand illegaal verbleef op de houten zolder waar de brand is uitgebroken. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam