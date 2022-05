De grote vuurwerkshow die Martin Garrix aan het einde van Koningsdag gaf op de Zuidas kon niet door de gemeente worden tegengehouden, zelfs als het dat wel had gewild. De show leverde naast mooie plaatjes ook gefronste wenkbrauwen op. Een meerderheid van de gemeenteraad wil namelijk al langer af van vuurwerk in de stad en een subsidie voor een traditionele vuurwerkshow boven de Sloterplas werd door gemeente juist ingetrokken.

Dj Martin Garrix bedankte afgelopen donderdag op Instagram de gemeente voor het afgeven van een vergunning voor zijn vuurwerkshow op Koningsdag. Toch zegt de gemeente daar geen vergunning voor te hebben afgegeven, omdat dit helemaal niet nodig was.

Voor de duidelijkheid: de vuurwerkshow van Martin Garrix is volgens de regels verlopen. Voor de show is door de provinciale Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) een benodigde zogeheten ontbrandingstoestemming verleend. Daarbij wordt gekeken of de vuurwerkshow voldoet aan de juiste veiligheidseisen zoals het type vuurwerk, het aantal kilo's, de opstelling van de producten, afstanden tot het publiek, de afsteeklocatie en dat het gedaan wordt door een erkend bedrijf.

Maas in de wet

Verder is voor het geven van een professionele vuurwerkshow in Amsterdam doorgaans ook een evenementenvergunning nodig. Dit geldt echter niet als de vuurwerkshow wordt gegeven op privéterrein. Omdat de vuurwerkshow van Martin Garrix vanaf een dakterras op de Zuidas werd gedaan, was er in dat geval geen aanvullende evenementenvergunning nodig. De gemeente had dus niet de mogelijkheid om die vergunning op een of andere manier te weigeren.

Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema bevestigt dat er geen juridisch kader is om professionele vuurwerkshows vanaf een privéterrein vanuit de gemeente tegen te houden. Dit zou volgens de zegsman eventueel wel geregeld kunnen worden, maar omdat een dergelijke situatie niet vaak voorkomt, is dat niet gebeurd.

Afsteekverbod

Hoewel burgemeester Halsema er niet om stond te springen, oordeelde een meerderheid van de gemeenteraad in 2020 dat er in Amsterdam een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk moest komen tijdens Oud en Nieuw. Eveneens werd in dat jaar een subsidie voor de traditionele Koningsdag-vuurwerkshow aan de Sloterplas ingetrokken, onder meer om het broedseizoen van vogels daar niet langer te verstoren.

De Partij voor de Dieren, die in 2013 met succes ageerde tegen de vuurwerkshow bij de Sloterplas, is van plan raadsvragen te stellen over de vuurwerkshow van Martin Garrix. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren vindt dat de show van Garrix 'tegen de wil van de gemeenteraad in' is gegeven.