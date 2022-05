Een man is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een steekpartij in de Lange Leidsedwarsstraat, vlak bij het Leidseplein. De dader, ook een man, is nog niet aangehouden.

De steekpartij vond even voor 02.30 uur plaats. Op dat moment was het erg druk in het centrum. Wat precies de aanleiding is, is nog onbekend. Het slachtoffer is met spoed door een ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. De politie heeft meerdere verklaringen opgenomen van getuigen. De dader is nog voortvluchtig.