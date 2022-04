Burgemeester Femke Halsema kondigt vergaande maatregelen aan om de drukte en overlast op het Wallengebied de kop in te drukken. Nu al wordt het alcoholverbod aangescherpt en de vergunningen van de tijdelijke terrasuitbreidingen ingetrokken, maar de stad overweegt ook sluitingstijden voor de horeca in het weekend om 2.00 uur en zelfs toegangspoortjes in het gebied.

Dat schrijft Halsema in een brief aan de gemeenteraad. Ze noemt de maatregelen een trendbreuk, maar noodzakelijk. "Opnieuw constateren we dat de drukte nóg sneller dan verwacht terugkeert, zoals we dit eerder zagen in de zomer van 2020 en 2021."

Volgens de gemeente waren tijdens het paasweekend de bezoekersaantallen en overlastmeldingen vergelijkbaar met de periode voor corona. "Opnieuw leggen de snel toenemende bezoekersaantallen, en de overlast die dit met zich meebrengt, een onacceptabele druk op de openbare ruimte en de leefbaarheid op de Wallen."

Terrassen

De burgemeester stelt dat ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn. Volgende week vrijdag, op 6 mei, worden al de tijdelijk vergunde terrasuitbreidingen in een groot deel van de Burgwallen-Oude Zijde en de gehele Nieuwmarkt ingetrokken. Deze vergunningen waren onder voorwaarden verlengd tot eind oktober van dit jaar, maar de gemeente komt hier nu dus op terug. In de vergunningen is daar volgens Halsema ook ruimte voor: deze kunnen worden ingetrokken als de leefbaarheid in de buurt te veel onder druk komt te staan.

Ook volgende week vrijdag wordt er een alcoholverkoopverbod ingevoerd op de donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen vanaf 16.00 uur. Op dit moment mag alcohol nog in detailhandel, cafetaria's en slijterijen tot 22.00 uur worden verkocht. Verder wordt de crowdmanagement opgeschaald, de maatregelen tegen straatdealen geïntensiveerd en seksondernemers worden gemaand om de wachtrijen op straat voor hun ondernemingen aan te pakken.

Toeganspoortjes

Op het stadhuis worden ook maatregelen voorbereid die nog verder gaan. Die zullen worden ingezet als de situatie erom vraagt, zo belooft de burgemeester.

Halsema denkt hierbij aan een nog verdere uitbreiding van het alcoholverkoopverbod en de invoering van zogeheten venstertijden, waarbij geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten in horecazaken na een bepaald tijdstip.

Verder moet de horeca op de Wallen vrezen voor minder ruime openingstijden: op tafel ligt een plan om de sluitingstijden in het weekend naar 03:00 terug te brengen, of indien noodzakelijk naar 2.00 uur. Op piekmomenten wil de burgemeester de toegang tot het gebied afsluiten en bezoekersaantallen doseren tot 70 procent van het niveau precorona. Om dit te bereiken is in het uiterste geval zelfs het plaatsen van tourniquets - toegangspoortjes - een mogelijkheid.

De maatregelen worden op dit moment door de gemeente verder uitgewerkt met onder andere de politie en handhaving. Ook wordt er gekeken naar de logistieke en juridische gevolgen. "Om de situatie op korte termijn te verbeteren achten wij de aangekondigde maatregelen noodzakelijk. Perspectief op de langere termijn vraagt om nader uitgewerkte vervolgstappen, en een helder en gedeeld beeld van de stappen op de maatregelenladder", aldus Halsema.