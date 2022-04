Op de Rozengracht zijn de werkzaamheden aan de Jordaanbrug van start gegaan. Dit moet gebeuren zodat de brug in 2023 vernieuwd kan worden. De werkzaamheden vallen onder het project Oranje Loper, waarin wordt gewerkt aan het vernieuwen van de Nieuwezijds Voorburgwal en de straten en negen vaste bruggen van Raadhuisstraat tot Mercatorplein. De makers van Het Verkeer nemen een kijkje bij de werkzaamheden.

Het is een drukke ochtend als we aankomen op de kruising Rozengracht met de Marnixstraat. Fietsers, auto's en voetgangers manoeuvreren zich langs de werkzaamheden die op de Jordaanbrug plaatsvinden. Daar worden momenteel de kabels en leidingen uit de brug gehaald en verplaatst. "We willen immers dat het gas, water en telefonie blijven werken. Daarom verplaatsen we de kabels en leidingen naar een hulpbrug, zodat de Jordaanbrug leeg is en die kan worden vernieuwd", vertelt omgevingsmanager Boukje Witten.

De Jordaanbrug bevindt zich op een zeer druk punt. De impact van de werkzaamheden op de buurt is dan ook groot, legt Witten uit. "Je ziet dat bewoners worden getroffen door de bouwhekken voor de deur, ondernemers worden getroffen omdat de kabels en leidingen onder hun terras liggen, en voor de mensen rondom dit gebied wordt de bereikbaarheid ineens heel anders."

Buurtbewoners en voorbijgangers hebben genmende gevoels over de werkzaamheden. "Het lijkt mij wel noodzakelijk, maar ze hebben er veel te lang mee gewacht", vertelt een man die om de hoek woont. "Het is erg druk en veel lawaai, maar de winkels zijn wel gewoon open dus dat is wel goed", aldus een voorbijganger. "Het moet gewoon gebeuren. Het is onoverkomelijk", sluit een buurtbewoner af.

Gele borden en verkeersregelaars

Volgens Witten heeft zo'n groot project veel impact op het verkeer. "Daarom is het belangrijk om de borden te volgen en de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen." De voorbereidende werkzaamheden aan de Jordaanbrug zijn in het najaar klaar. "Maar dan moeten we de brug en de straat nog vernieuwen, en daar zijn we de komende jaren nog wel mee bezig", sluit Witten af.