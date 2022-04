De Oekraïense balletdansers Stanislav Olshanskyi (28) en Alexis Tutunnique (27) geven op 5 mei een speciaal optreden op het Bevrijdingsdans Festival. Voor hen voelt dansen voor de vrijheid nu extra belangrijk, want in hun thuisland is het oorlog: "5 mei gaat over vrijheid van fascisme en nazisme. De oorlog in Oekraïne is tegen Russisch fascisme, want wat hun soldaten doen, kan alleen vergeleken worden met de nazi's in de Tweede Wereldoorlog."

Ze waren pas net in Amsterdam aangekomen toen de Russen eind februari hun thuisland binnenvielen. Een enorme schok voor de balletdansers, die hier samen met prima ballerina Igone de Jongh voorstellingen geven. "Het is heel lastig geweest. We denken altijd na over de oorlog. Over onze vrienden en familie in Oekraïne en Kyiv", zegt Stanislav. Nu proberen ze op afstand hun land te helpen middels benefietoptredens.

Bevrijdingsdans Festival

Op 5 mei geven Alexis en Stanislav een speciaal optreden tijdens het Bevrijdingsdans Festival op het Museumplein. Tussen 12.00 uur en 21.00 uur worden daar verschillende optredens en workshops gegeven om de vrijheid te vieren.

En dat voelt als een paradox gezien de situatie in Oekraïne. "Bevrijdingsdag komt voor ons heel dichtbij. Vrijheid is waar alle Oekraïners de afgelopen 30 jaar voor vechten. Voor onafhankelijkheid", zegt Alexis. Volgens Stanislav is het ook een manier om hun land en mensen te ondersteunen.

De twee hebben hoop: "Wij geloven dat Oekraïne snel vrij zal zijn, zonder oorlog en zonder agressie. We zullen ons land heropbouwen. Het wordt een nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis, onze sterke geschiedenis."