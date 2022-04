Waar het woensdagochtend op de meeste plekken in de stad nog vrij rustig was, neemt de drukte in de loop van de middag duidelijk toe. Vooral op de feesten in het centrum komen steeds meer mensen af.

Op de website Druktebeeld is te zien dat onder meer de Prinsengracht inmiddels is volgestroomd. Ook op het Rembrandtplein, Waterlooplein, het Spui en de Nieuwmarkt is een oranje menigte te vinden. Ook in Zuid is het op meerdere plekken druk. Vooral op het Olympisch Stadion (waar op dit moment undergroundfestival Oranjebloesem plaatsvindt) het Vondelpark en de Apollolaan komen veel mensen af. De politie noemt de drukte beheersbaar. Waar er bij eerdere edities nog wel eens werd opgeroepen om niet meer naar de stad te komen, is dat dit jaar niet nodig, aldus een woordvoerder. Een oproep om niet meer het water op te gaan deed de politie wel. De politiewoordvoerder noemt de drukte daar 'extreem', maar nog wel 'beheersbaar'. Met de oproep wil de politie voorkomen dat het op het water uit de hand loopt.