Na twee jaar kan Koningsdag eindelijk weer als vanouds gevierd worden. Wel zijn er ook dit jaar weer regels om overmatig alcoholgebruik te beperken. Zo mogen winkeliers maar een één stuk alcohol per persoon verkopen en mag er ook niet meer dan dat mee op straat worden genomen. Daarnaast mag drank in het centrum niet gekoeld worden verkocht.

De regels bestaan al langer, maar winkeliers hebben er weinig begrip voor: "Eigenlijk was ik niet echt verbaasd", laat een winkelier in het centrum weten. "Ik dacht: daar gaan ze weer met nieuwe regels. Er is te weinig capaciteit om aan elk blikje te voelen of het wel koud is, dus ik denk niet dat het effect gaat hebben."

Ook onder Amsterdammers is er veel verbazing: "Ik vind dit dus hopeloze betutteling, echt belachelijk, laat iemand weten. Een ander zegt "Het moet niet gekker worden. Ik begrijp echt niet waar dit nou weer vandaan komt. Nu gaan ze alleen maar rijen creëren en dat zorgt ook weer voor overlast."

Niet iedereen is van de Koningsdagregels op de hoogte. Een andere voorbijganger laat weten: "Best wel verassend dit eigenlijk. Het wordt wel interessant want ik moet morgen ook bier verkopen, dus wel goed om te weten."

Of Amsterdammers zich ook aan de regels gaan houden, is nog maar de vraag. In ieder geval hebben veel mensen voor morgen al een planning gemaakt: "Ik ga door de Jordaan lopen en naar de Blaffende Vis, daar kom ik altijd wel bekenden tegen", laat iemand weten. "Ik ga gewoon hier in de stad kijken en veel bier drinken denk ik", zegt een ander.