In het water op de Polderweg in Ouderkerk aan de Amstel heeft de politie vandaag tientallen jerrycans vol chemicaliën gevonden. De politie laat weten dat het team milieu, dat gespecialiseerd is in dit soort zaken, samen met Waternet alles uit het water heeft gehaald.

Beelden van de vondst zijn door de politie via Instagram gedeeld. Daarop is te zien dat een deel van het water bezaaid is met jerrycans. Het vervuilde water vormt een gevaar voor koeien en weidevogels die in het gebied leven. "Dit had voor de dieren in de omgeving heel anders kunnen aflopen", schrijft de politie onder de Instagram-post. De politie laat weten op zoek te zijn naar mensen die iets van de dumping hebben gezien.