Het lerarentekort in Amsterdam gaat de komende jaren alleen maar toenemen. Dat is de conclusie van een onderzoek dat de vereniging van middelbare scholen in Amsterdam (OSVO) heeft laten uitvoeren. Als er niks wordt gedaan, dan zijn er in 2029 942 openstaande vacatures, aldus de koepelorganisatie.

Alleen al het komende jaar zijn er volgens de OSVO 340 nieuwe docenten nodig. De scholen zien het tekort toenemen door het grote aantal leraren dat binnenkort met pension gaat, een aflopend contract heeft of nog geen bevoegd heeft om een bepaald vak te geven. De scholen proberen het tekort op te lossen met door tijdelijke krachten in vaste dienst te nemen, maar dat kan alleen als iemand bevoegd is.

Het onderzoek wijst uit dat 30 procent van de huidige leerkrachten over zeven jaar met pensioen is. 20 procent van de docenten heeft een tijdelijk contract. Het aandeel leraren dat nog geen bevoegdheid heeft om een vak te geven is 15 procent.

Lage instroom en hoge huizenprijs

De grootste tekorten zitten bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde, maar eigenlijk zijn er haast geen over vakken meer met een overschot aan docenten, aldus de OSVO. Op de lerarenopleidingen is te weinig instroom om het niveau op peil te houden. Volgens de koepel is landelijk en lokaal beleid nodig om dat probleem op te lossen.

Ook de hoge huizenprijzen vormen een probleem voor middelbare scholen. Hoe duurder het wordt om in Amsterdam te wonen, hoe moeilijker het voor scholen is om leraren te kunnen behouden.

Volgens de OSVO moet er de komende jaren ingezet worden om nieuwe studenten te interesseren voor het vak van leraar. Daarnaast vind de vereniging dat het onderwijs anders georganiseerd moet worden, waardoor leraren bijvoorbeeld om meerdere scholen tegelijk actief kunnen zijn.