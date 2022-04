Op de Hoofdweg in West is vanmiddag een auto over de kop geslagen. Volgens een getuige knalde de auto tegen een prullenbak aan. De bestuurder van de auto raakte niet gewond. Op foto's is te zien dat de auto, net als de prullenbak, flinke schade heeft opgelopen.

De getuige vertelt aan AT5 dat de bestuurder zelfstandig uit zijn auto wist te komen, dat hij lichte schaafwondjes had en verder ongedeerd was. De politie bevestigt dat de bestuurder niet gewond is geraakt, maar kan over de toedracht niets zeggen.