Bij een uitslaande brand in een woning aan de Krasseurstraat in Noord is zondagnacht iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis.

De brand brak rond 2.15 uur uit in een slaapkamer op de eerste etage van de woning. Toen de brandweer ter plaatse kwam sloegen de vlammen uit het dak. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling en kon snel worden geblust.

Een van de bewoners had rook ingeademd en is overgebracht naar een ziekenhuis. Een andere bewoner kon ter plaatse worden nagekeken door ambulancepersoneel. Bewoners van twee aangrenzende woningen moesten tijdelijk hun woning uit.

De woning waar de brand woedde is onbewoonbaar verklaard. Onderzoek moet uitwijzen hoe de brand is ontstaan.