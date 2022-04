Vijf inzittenden van een sloep zijn zaterdagavond door nog onbekende oorzaak in de Nieuwe Meer beland. Hoewel ze snel uit het water konden worden gehaald, zijn drie van hen overgebracht naar een ziekenhuis. De brandweer rukte vanwege het incident met veel materieel uit.

De hulpdiensten werden iets voor 22.00 uur gealarmeerd. Een sloep was op de Nieuwe Meer op weg naar een partyboot om daar mensen naartoe te brengen. Door nog onbekende oorzaak kwamen vijf van de opvarenden in het water terecht.

Degenen die nog in de sloep zaten, konden de drenkelingen weer terug in de boot trekken. Drie van de vijf te water geraakten zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Ook zou een van hen kortstondig zijn gereanimeerd, aldus de brandweer. Een deel van de mensen op de boot was volgens de woordvoerder onder invloed.