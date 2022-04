Bewoners van de Wildemanbuurt, waar in een deel van de huizen schimmelproblemen zijn, moeten binnenkort meer huur betalen. Dat heeft de woningcorporatie Stadgenoot in een brief aan hen laten weten. Bewoners zijn ziedend.

In meerdere reportages van AT5/NH Amsterdam is te zien hoe meerdere huizen in de buurt onder de schimmel zitten. Gezien de staat van de woningen is het hardnekkig die problemen als bewoner tegen te gaan, constateerde een schimmelexpert van de GGD eerder deze maand.

De bewoners eisen nu een bevriezing van de huur. Totdat er een besluit is genomen over de aanpak van de problemen, willen ze niet meer betalen dan ze nu doen. De actiegroep Wildemanbuurt laat weten komende donderdag met met Stadgenoot in gesprek te gaan.

Denk-fractievoorzitter Sheher Kahn noemt de aanstaande huurverhoging 'ongepast.' "Met deze ernstige woonsituatie in het achterhoofd is het niet te begrijpen dat de woningcorporatie een huurverhoging doorvoert", laat hij via schriftelijke vragen aan het college weten. "Het college moet zich maximaal inspannen om de huurverhoging te voorkomen."

Stadgenoot-woordvoerder Irene Kraal laat in een reactie aan AT5/NH Amsterdam weten dat het pas tijdens gesprek met de bewoners inhoudelijk op de huurverhoging in zal gaan. "Stadgenoot hecht aan een zorgvuldige dialoog met de bewoners in de Wildemanbuurt. In het gesprek dat aankomende week met de actiegroep plaatsvindt, gaan we naast andere onderwerpen, ook met de bewoners in gesprek over de huurverhoging."