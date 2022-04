De Bullebak, de brug in de Marnixstraat over de Brouwersgracht, blijft nog langer dicht. Er is een fout gemaakt met de palen die 20 meter diep zijn geboord.

Dat schrijft wethouder Egbert de Vries (Verkeer) vandaag in een brief aan de gemeenteraad. Volgens hem voldoen de nieuw geplaatste funderingspalen 'niet aan de kwaliteitseisen'.

"Begin januari heeft de aannemer de stalen buispalen (de funderingspalen onder de nieuwe brug) volgestort met beton", schrijft de wethouder. "Het betreft 70 palen die tot 20 meter in de grond zijn geboord. Na het uitharden van het beton bleek dat dit niet overal dezelfde samenstelling had. Hierdoor kan de aannemer geen garantie geven dat de benodigde sterkte wordt behaald."

Er wordt nog door de aannemer onderzocht hoe het kon gebeuren. Het zou kunnen gaan om een verkeerd betonmengsel of een verkeerde verwerkingswijze. Inmiddels zijn er 'herstelwerkzaamheden' gestart. Vermoedelijk bedoelt De Vries daarmee dat de 70 palen uit de grond worden gehaald. Deze werkzaamheden duren tot eind mei.

Op zijn vroegst

De Vries verwacht dat de brug, die eigenlijk dit najaar open zou gaan, op zijn vroegst in het voorjaar van 2023 gebruikt kan worden. Dat geldt dan voor zowel verkeer op de weg als boten. Wel moeten het GVB en Liander hun planning ook kunnen aanpassen, anders zal het nog langer duren.

Hij schrijft ook dat het nog niet duidelijk is of er financiële gevolgen zijn. Mocht het inderdaad extra geld kosten, dan is het ook nog de vraag wie daarvoor opdraait.