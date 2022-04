Een man is vanmiddag gewond geraakt bij een steekpartij op de Bloys van Treslongstraat in Bos en Lommer. De politie heeft een andere man als verdachte opgepakt.

De steekpartij vond rond 16.45 uur plaats. Meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen. Het slachtoffer was volgens de politie aanspreekbaar en is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was. De politie doet verder onderzoek naar de steekpartij. De verdachte is naar het politiebureau overgebracht.