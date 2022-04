Van hockey een echte volkssport maken, dat is het doel van de nieuwe hockey club AHC Noorderlicht in Noord. Door middel van subsidie is de contributie lager dan bij andere hockeyclubs in de stad, ouders betalen niet meer dan 300 euro per jaar, en dat is niet veel voor hockey.

Laura van Helvert, oprichter van Noorderlicht, is blij dat haar kersverse club een goede afspiegeling is van de maatschappij. "Het is toch gek dat de diversiteit bij hockeyclubs nog zo laag is, want deze kinderen kunnen gewoon fantastisch hockeyen". "Materialen krijgen we van de Hockey Foundation, dus de kinderen krijgen schoenen, bitje en een stick", vertelt Van Helvert. De Hockey Foundation helpt vrijwilligers om nieuwe hockeyverenigingen op te richten. Ze hebben een ambitieuze doelstelling: 30 nieuwe verenigingen met 10.000 hockeyende kinderen in tien jaar tijd. Ook werkt de club uit Noord samen de stadspas en Jeugdfonds Sport. Deze initiatieven betalen mee aan het abonnement bij de sportclub. Hierdoor blijven de kosten laag en hopen ze bij Noorderlicht dat elke kleine Amsterdammer die dat wil zich kan aansluiten bij de club. De club zit nog niet vol, dus nieuwe leden kunnen zich aanmelden.