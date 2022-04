Denk, BIJ1 en de PvdA willen dat het stadsbestuur onderzoekt of het mogelijk is om het aantal marktdagen uit te breiden. De partijen hebben dat via schriftelijke vragen laten weten.

De vragen komen naar aanleiding van een reportage van AT5/NH Amsterdam over de markt, waar de inflatie ook voelbaar wordt. "De markt is traditioneel de plek waar mensen komen om goedkoop boodschappen te doen - alhoewel de kosten daar ook zijn gestegen", schrijven raadsleden van de drie partijen.

"In dat verband verzoeken wij het college om te onderzoeken of een uitbreiding van het aantal marktdagen opportuun is", vervolgen ze. "Eén extra marktdag, waarop goedkoop en vers groente en fruit wordt aangeboden, kan de Amsterdammer met een krappe beurs wellicht helpen om rond te komen."