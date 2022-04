Dehlia Timman, voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, legt haar werkzaamheden vanwege gezondheidsredenen tijdelijk neer. Timman heeft dat vandaag aan burgemeester Halsema laten weten, meldt de gemeente.

In 2014 kwam ze namens D66 in de gemeenteraad. Ze was daarnaast ook universitair docent economie aan de UvA. In juli 2021 verruilde Timman die functies voor het stadsdeelvoorzitterschap.

Timman zal voorlopig worden vervangen door Micha Mos, die al lid van het stadsdeelbestuur is.