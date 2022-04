Een chauffeur van een vrachtwagen met kraan heeft woensdagochtend een flink deel van een verkeersbord boven de afrit naar de Hemhavens (A10) beschadigd. Op een foto van Rijkswaterstaat is te zien dat het onderste deel van het bord is omgebogen. Daarbij is ook een matrixbord beschadigd.

De vrachtwagen kon het bord raken omdat de bestuurder was vergeten de uitgevouwen kraan weer in te trekken, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. Het verkeersbord is inmiddels losgekoppeld. Op dit moment wordt de weg vrijgemaakt van naar beneden gevallen brokstukken. Rijkswaterstaat verwacht de weg rond 13.45 uur weer vrij te kunnen geven.