180 van de 300 asielzoekers die bij een opvang in Ter Apel zonder slaapplek kwamen te zitten door problemen met een vergunning, worden vanavond nog opgevangen in Amsterdam. De gemeente vangt hen op in het Holiday Inn aan de De Boelelaan in Zuid.

De 180 asielzoekers komen vanavond aan in Amsterdam, meldt een woordvoerder van de gemeente. De asielzoekers dreigden op straat komen te staan, omdat de vergunning voor de tenten bij de opvang in Ter Apel, waar ze tot dinsdag in konden overnachten, niet wordt verlengd.

Het hele paasweekend zou door staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) gezocht zijn naar plekken in het land waar de driehonderd mensen konden worden opgevangen. Voor honderd van hen werd aan het einde van de middag een opvangplek gevonden in Nijmegen, meldt RTV Noord. Nog eens 180 anderen worden nu dus opgevangen in Amsterdam.

De opvang van de 180 asielzoekers komt bovenop de 300 mensen die vorige maand al extra in de stad werden opgevangen om het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te ontlasten. In totaal gaat het om 1300 plekken sinds dit najaar, aldus de gemeente. Het gaat in dit geval niet om Oekraïense vluchtelingen.

De gemeente maakte eerder vandaag bekend dat het een onderzoek start naar vijf mogelijke nieuwe locaties in de stad waar vluchtelingen voor een tot drie jaar kunnen worden opgevangen.