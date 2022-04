Een brandstofdief is zondagnacht op heterdaad betrapt op de Oude Haagseweg in Nieuw-West. Hij had een slang in de brandstoftank van een vrachtwagen gestopt en liet een jerrycan vollopen.

Een getuige belde de politie omdat hij het niet vertrouwde. De brandstofdief vertrouwde op zijn beurt de getuige niet en ging er daarom op hoge snelheid, in een auto met buitenlands kenteken, vandoor. Gealarmeerde agenten hebben nog naar de automobilist gezocht, maar hij is niet meer aangetroffen. Ook heeft er een agent met het bedrijf dat eigenaar van de vrachtwagen is gebeld. Doordat de jerrycan inmiddels was overgelopen lag er een grote plas met dieselolie van de vrachtwagen op het fietspad. De calamiteitendienst van de gemeente heeft absorberende korrels op het fietspad gestrooid. Volg Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam