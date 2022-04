De politie heeft rondom de bekerfinale in De Kuip zeker 22 mensen aangehouden voor ongeregeldheden. Daarnaast zijn er drie gewonden gevallen. De politie spreekt van een "drukke maar beheersbare dag."

Van de mensen die zijn aangehouden is ongeveer de helft Ajacied en de andere helft PSV-supporter, laat de politie Rotterdam weten. Na de wedstrijd werd buiten het stadion met vuurwerk gegooid naar de ME. Ook begon een aantal supporters met openlijk geweld naar de ME.

Ook in het stadion was het in sommige vakken onrustig. In een Ajax-vak werd een huisregel van De Kuip gebroken toen Ajacieden uit hun vak braken en in een ander vak terechtkwamen. Hierbij raakten twee Ajax-supporters en een agent gewond. Na een check door ambulancepersoneel konden de Ajacieden weer gaan. De gewonde agent moest voor een controle naar het ziekenhuis.

Voor de wedstrijd werden er vier bussen met Ajacieden die op weg waren naar De Kuip tegengehouden, omdat ze niet gefouilleerd waren voor vertrek. De bussen werden door de politie aan de kant gezet langs de A15, waar ze alsnog werden gecontroleerd.

Uiteindelijk mochten twee van de vier bussen na het fouilleren doorrijden. De twee andere bussen zijn onder begeleiding van de Amsterdamse politie teruggestuurd omdat supporters drugs in hun bezit hadden. De supporters die in de bussen zaten die door mochten, kwamen met vertraging aan bij De Kuip en misten daardoor de eerste helft van de wedstrijd.