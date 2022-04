Ajax heeft de bekerfinale op zondag met 2-1 van PSV verloren. De Amsterdammers kwamen halverwege de eerste helft op voorsprong, maar gaven de wedstrijd net na de rust uit handen. In een tijdsbestek van twee minuten kreeg Ajax twee tegengoals en slaagden er vervolgens zelf niet meer in om te scoren.

In een uiterst sfeervolle Kuip liep Ajax in de openingsfase achter de feiten aan. De hectiek op de tribunes werd overgebracht naar de spelers op het veld. Daardoor was het een intense strijd met veel harde duels.

Daar leek PSV het best op te gedijen door Ajax kort op de huid te zitten, want Eran Zahavi schoot de bal achter doelman Maarten Stekelenburg. Dat doelpunt werd echter geannuleerd vanwege buitenspel. André Onana, die de laatste weken onder de lat stond, ontbrak vanwege een 'blessure' in de bekerfinale.

Halverwege de eerste helft brak Ryan Gravenberch de wedstrijd open. De middenvelder speelde zich goed vrij en schoot de bal van buiten het strafschopgebied buiten bereik van PSV-doelman Yvon Mvogo: 1-0.

De voorsprong gaf de ploeg van trainer Erik ten Hag vleugels. De Amsterdammers hielden de bal makkelijker in de ploeg en waren vervolgens heel dicht bij de tweede treffer. Uit een voorzet van Dusan Tadic kwam Brian Brobbey, die verrassend in de spits begon in plaats van Sébastien Haller, een schoenmaat te kort om de score te verdubbelen. Vlak voor rust leek Noussair Mazraoui dat wel te doen met een fraaie schuiver in de linker onderhoek, maar het Ajax-doelman werd door de VAR afgekeurd vanwege buitenspel.

In de eerste vijf minuten na rust kantelde de wedstrijd volledig om. Cody Gakpo legde een vrije trap op het hoofd van Ibrahim Sangaré, die de bal verlengde waarna Érick Gutiérrez de gelijkmaker binnenkopte. Vervolgens was Gakpo zelf het eindstation. Met een fraaie individuele actie slalomde hij langs een aantal Ajax-verdedigers en verschalkte Stekelenburg met een hard schot in de korte hoek: 1-2.

Ajax had het moeilijk en werd op veel fronten afgetroefd. Het dacht even op gelijke hoogte te komen via Davy Klaassen, maar Brobbey stond voorafgaand aan het doelpunt in buitenspelpositie waardoor de derde goal van de wedstrijd werd afgekeurd. Kort daarna was Ajax opnieuw dichtbij de gelijkmaker via Dusan Tadic. De aanvoerder nam een voorzet aan en schoot de bal in de 58e minuut diagonaal tegen de paal.

Richting het laatste kwartier voerde trainer Erik ten Hag aanvallende wissels door, want Haller kwam in de ploeg voor Mazraoui en Perr Schuurs verving Lisandro Martínez. De centrale verdediger zag zijn inzet uit een afvallende bal gesmoord worden.

Tot meer gevaar leidde het slotoffensief van Ajax echter niet. Mo Ihattaren, die voor het eerst bij de selectie zat, viel vijf minuten voor tijd nog in, maar kon ook geen doorbraak meer forceren. Yorbe Vertessen schoot had het duel namens PSV kunnen gooien, alleen zijn inzet belandde op de kruising.