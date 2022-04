Ajax begint vanavond de bekerwedstrijd zonder doelman André Onana. In plaats daarvan kiest Ten Hag voor Stekelenburg. Een andere verrassing is dat Brian Brobbey in de spits start. Sébastien Haller begint op de bank.

Verder speelt Ajax met: Timber, Álvarez, Klaassen, Gravenberch, Tadic, Mazraoui, Blind, Martínez en Berghuis. De bekerfinale tegen PSV wordt gespeeld in De Kuip en begint om 18.00 uur.