Hij was waarschijnlijk 72 jaar oud, geboren in Triest en vader van een dochter die nu in Zweden woont. Dat is ongeveer wat buurtbewoners tot nu toe weten van hun 'geliefde buurtvriend' Paul, die twee weken geleden overleed. Buurtbewoners, gemeente en politie zijn naarstig op zoek naar meer informatie over de 'straatfilosoof van de Westerstraatbuurt': "We willen dat hij een waardig afscheid krijgt"

Hannah Bogaard woont op drie hoog, maar als ze op een mooie dag haar raam open had staan, was de kans groot dat ze iemand hard 'Hi!' hoorde roepen. Dan was Paul, een Italiaanse Amerikaan, weer eens met iemand een praatje aan het maken. "Een ontzettend vriendelijke man", omschrijft Hannah hem. "Iedereen die in de omgeving van de Westerstraat woont, kende hem."

Aandacht

Hannah noemt Paul de 'straatfilosoof van de Westerstraatbuurt'. Veel mensen dachten dat hij dakloos was, maar Paul had van iemand in de buurt onderdak gekregen. "Hoewel hij aan lager wal geraakt was, merkte je tijdens gesprekken dat hij een goed stel hersens had. Hij was altijd in de buurt te vinden en sprak dan met heel veel mensen. Voor iedereen had hij wel een complimentje paraat."

Elly van Sluijs, die ook in de buurt woont herinnert zich de charmes van Paul. "Hij was iemand die je echt aandacht gaf als hij met je praatte" Ze leerde Paul tijdens coronatijd kennen. Toen ze ineens vanuit huis moest werken, was hij één van de weinige mensen die ze bijna dagelijks tegenkwam. "Hij was ook wel een womanizer. Vooral voor de vrouwen uit de buurt maakte hij graag een praatje", lacht Elly. "Iedereen was echt op hem gesteld."

Weinig bekend

Paul was mocht dan één van de bekendste buurtbewoners zijn, toch wisten weinig mensen iets over zijn identiteit. Wat zijn achternaam is, hoe hij in de Jordaan terecht was gekomen, of hij kinderen had: niemand die het kon zeggen.

Paul overleed zo'n twee weken geleden na een kort ziekbed. Omdat Paul geen legitimatiebewijs had, werd de politie ingeschakeld om zijn familie te informeren. Dat is ze tot nu toe nog niet gelukt.

Elly probeert daar nu verandering in te brengen. De afgelopen dagen hing ze op verschillende plekken in de buurt posters op met het bericht dat Paul is overleden. 'Natuurlijk is het belangrijk om zijn dochter in te kunnen lichten over het overlijden van Paul', staat erop geschreven. 'Als de dochter gevonden is, kunnen we waardig afscheid nemen van Paul.' Mensen die iets weten, kunnen via de contactgegevens op de poster reageren.

Geboren in Triëst

Verschillende mensen, zo ook Hannah, kwamen op die manier met Elly in contact. Nieuwe informatie komt tot nu toe nog maar mondjesmaat binnen. Wat wél bekend is, is dat Paul ongeveer 72 jaar oud is geworden. Hij werd geboren in de Italiaanse stad Triëst, als zoon van een Amerikaanse vader - een militair - en een Italiaanse moeder. Waarschijnlijk groeide hij op in Amerika. Later zou hij zo'n twintig jaar in Zweden gewoond hebben. Hij heeft één dochter, van een Nederlandse vrouw. Zij zou inmiddels 30 jaar oud zijn nog altijd in Zweden wonen.

Hoewel er verder niets over Paul bekend is, heeft Elly goede hoop op het vinden van de dochter. "Het zal lastig zijn, maar er komt steeds een puzzelstukje bij. We hebben al een paar aanknopingspunten. En als iemand een achternaam weet, dan kun je een enorme stap zetten."

Omdat de dochter nog niet gevonden is, wordt zijn begrafenis zo lang mogelijk uitgesteld. "Als onze zoektocht niets oplevert, zal dat uiteindelijk wel gaan gebeuren", zegt Elly. "Maar dan laat ik het iedereen uit de buurt weten en zullen er veel mensen komen, denk ik."

Tot die tijd blijft Elly zoeken naar meer informatie, waarbij ze geholpen wordt door buurtbewoners die ze daarvoor helemaal niet kende. "Dat is ook wel heel erg mooi. Die saamhorigheid, Paul heeft dat teweeggebracht. Allemaal willen we nu wat voor hem doen om ervoor te zorgen dat hij een waardig afscheid krijgt."

Schriftje

In de Albert Heijn in de Westerstraat, waar Paul ook vaak te vinden was, is een plek ingericht om hem te herdenken. Er ligt een schriftje waar mensen iets in kunnen schrijven. Het heeft tot nu toe al veel ontroerende berichten opgeleverd, vertelt Elly, die hoopt dat het schriftje uiteindelijk aan de dochter overhandigt kan worden.