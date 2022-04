De voorspelling dat het aantal bussen, trams en metro's mogelijk met 20 tot 30 procent omlaag kan gaan is voor DENK reden om het stadsbestuur opnieuw te vragen te stoppen met het 'autoluw' maken van de stad. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld.

Volgens DENK zal de voorspelde sterke versobering zorgen voor 'nog meer eenzaamheid, mobiliteitsarmoede en mobiliteitsongelijkheid'. Raadslid Süleyman Koyuncu wil weten of het stadsbestuur heeft geprobeerd om deze situatie te voorkomen of dat het nog geprobeerd gaat worden.

De maatregelen van de agenda Autoluw, onder meer het opheffen van parkeerplaatsen, moeten wat Koyuncu betreft 'heroverwogen worden. "Vanwege de verwachte ontwikkelingen zoals de Vervoersregio voorspelt, mede gezien de meerjarige tekorten van het gemeentelijke budget, de mogelijke belastingverhogingen vanuit het Rijk en de crisissituatie waarin we leven (onder meer gevolgen van de oorlog in Oekraïne: de hoge energiekosten, hoge prijzen voor voedselwaren).

Koyuncu zegt dat de versobering van de dienstregeling in de buitenwijken, waar vaak al relatief weinig openbaar vervoer rijdt, extra hard aankomt. Hij vraagt of er voor die wijken een apart plan op te stellen ter verbetering van de bereikbaarheid. "Zo nee, waarom niet? Zo ja, aan welke maatregelen denkt het college dan?"

De nieuwe dienstregeling voor 2023 wordt op dit moment gemaakt. Gisteren waarschuwde de Vervoerregio Amsterdam, waar wethouder Egbert de Vries (Vervoer) een van de bestuurders van is, dat er door het uitblijven van coronasteun van het Rijk volgend jaar grote veranderingen op komst zijn.

Het stadsbestuur zal waarschijnlijk binnen anderhalve maand op de vragen van Koyuncu reageren.