Er komt toch geen dependance van het Conservatorium in het Beatrixpark op de Zuidas. De bouwkosten zouden te hoog zijn geworden om nog met het project verder te gaan.

Dat schrijft Het Financieele Dagblad. Een woordvoerder van het Conservatorium zegt tegen de krant dat het project met de huidige bouwkosten niet meer binnen de begroting valt te realiseren.

De dependance zou in in twee gebouwen van het voormalige Rooms-Katholieke Sint Nicolaascomplex in het Beatrixpark komen. Het Conservatorium wilde uitbreiden omdat het gebouw aan het Oosterdok te klein is geworden.

Een woordvoerder van het Conservatorium was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar. De gemeente heeft de aankondiging van de dependance wel al van de site gehaald: de link in deze tweet werkt niet meer.