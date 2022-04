PvdA-wethouder Marjolein Moorman, die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker was, wil dat haar partij meer samenwerkt met GroenLinks. Dat schrijft ze samen met Eurocommissaris Frans Timmermans in een opinistuk in de Volkskrant.

Volgens de twee is er een doorbraak nodig om Nederland vooruit te helpen. "En zo'n doorbraak forceer je alleen met vereende krachten die geloven in vooruitgang en solidariteit. Door samen je schouders eronder te zetten. Wij geloven dat verdergaande samenwerking, en zelfs verbinden met GroenLinks, die doorbraak kan zijn."

De twee schijven dat er lef nodig is voor die stap. "Maar ons diepe geloof in onze idealen en de noodzaak van realisatie daarvan in deze tijd, doet ons beseffen dat ons land onze gebundelde krachten nodig heeft."

Beide partijen zouden samen kunnen laten zien 'dat een samenleving mogelijk is die welzijn voor iedereen bereikbaar maakt zonder dat we de aarde onbewoonbaar maken'. Verder zou een ' rechtvaardige herverdeling' centraal komen te staan en zou er bijgedragen worden aan 'de ontmaskering van de impliciete en helaas soms ook expliciete verdeel-en-heersbenadering van conservatieven'.

Moorman werd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij in de stad. De acht jaar daarvoor was GroenLinks het grootst. Naar alle waarschijnlijkheid komt er een stadsbestuur van de PvdA, GroenLinks en D66.