Ouders van Amsterdamse kinderen die in het Ziekenhuis BovenIJ of OLVG worden geboren, hoeven niet meer naar het een stadsloket. De gemeente is namelijk een proef gestart om de geboorteaangifte online af te handelen.

Ziekenhuis BovenIJ is, samen met het OLVG, de eerste plek in Amsterdam waar je online de geboorte van je kind kunt aangeven. "We vinden het belangrijk dat het gezin vanaf het allereerste moment bij elkaar blijft", zegt klinisch verloskundige Saskia Tieken. "Door online geboorteaangifte mogelijk te maken, bied je ouders gemak en kunnen zij samen de geboorteaangifte doen." BovenIJ wil in de toekomst meer digitale middelen toepassen in het ziekenhuis: "De stap om ouders online geboorteaangifte te laten doen past bij die ambitie", aldus Mariëlle Lakeman, gynaecoloog in het BovenIJ. Voor sommige ouders is de geboorteaangifte in het stadhuis juist een speciaal moment, maar volgens Roos Smilde van BovenIJ hoeft de online-versie daar zeker niet voor onder te doen. "Nu kan de partner bij het gezin blijven en hoeft diegene op pad. Sommigen zien dat juist als een voordeel." Smilde benadrukt dat iedereen die dat wil, nog gewoon voor een fysieke geboorteaangifte kan kiezen: "De online geboorteaangifte is een extra service voor de gezinnen die hier graag gebruik van maken." Volg Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam