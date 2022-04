Een gaslek heeft in een pand aan de Amstelkade in Zuid brand veroorzaakt. De brand ontstond op de begane grond en is daar, zonder over te slaan op andere verdiepingen door de brandweer geblust.

Door de lekkage zijn volgens de brandweer 'meerdere bewoners' geëvacueerd. Zij kunnen pas terug naar huis als netbeheerder Leander het lek heeft gedicht. Het is niet duidelijk hoe lang dat zal duren.

Gaslucht en rook

De brandweer kreeg donderdagmiddag rond 17.30 een melding binnen omdat er bewoners uit de buurt gas roken en rook konden zien. De brandweer laat weten dat het lek is ontstaan tijdens werkzaamheden die op dat moment plaatsvonden.

Wat er precies is beschadigd en hoe dit een brand heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk. De brandweer geeft aan dat het hier onderzoek naar doet.

Amsterdam