ABN AMRO biedt excuses aan voor de betrokkenheid bij slavenhandel, plantageslavernij en de handel in producten die daaruit voort zijn gekomen. "Slavernij heeft onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. ABN AMRO biedt voor deze betrokkenheid dan ook haar diepgevoelde excuses aan", meldt de bank in een statement.

Hoewel de bank in zijn huidige vorm nog niet bestond in de periode van slavenhandel, waren voorgangers wel betrokken bij de praktijken, zo wijst recent onderzoek het Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) uit. ABN AMRO was zelf opdrachtgever van dat onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat onder meer Hope & Co, een Amsterdamse bank die via fusies onderdeel is geworden van ABN AMRO, een spilfunctie vervulde in de 18e-eeuwse slavernij-economie. Hope & Co verkreeg een deel van haar winst doordat een deel van het werk door slaven werd uitgevoerd. Daarnaast bemoeide de bank zich actief met het beheer van de plantages.

Ook een andere ABN AMRO-voorganger, Mees & Zoonen, komt slecht uit het onderzoek. Deze bank fungeerde als makelaar voor het verzekeren van slavenschepen en de transport van producten die door slaven geoogst waren.

"Hope & Co was de grootste financiële en handelsonderneming van Nederland aan het eind van de 18e eeuw", zegt Pepijn Brandon, hoofd van het onderzoeksteam van het IISG. "Slavernij-gerelateerde activiteiten waren een kernactiviteit van dit bedrijf.

Mees & Zoonen was een kleinere speler, maar ook haar activiteiten waren diep verweven met slavernij. Financiële beslissingen genomen in kantoren in Amsterdam en Rotterdam hadden directe invloed op de levens van duizenden slaafgemaakten."

De naam ABN AMRO ontstond in 1991, toen de Algemene Bank Nederland fuseerde met de Amsterdam-Rotterdam bank. De banken die nu in het onderzoek naar voren komen, lange tijd onderdeel van Fortis Bank Nederland. Die bank fuseerde in 2010 met ABN AMRO.

Vorig jaar maakte burgemeester Femke Halsema tijdens Keti Koti excuses voor de betrokkenheid van de gemeente Amsterdam bij het slavernijverleden. De Nederlandse Staat heeft nooit excuses aangeboden. Een adviesrapport dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken werd gemaakt, concludeerde dat Nederland dit wel zou moeten doen.

