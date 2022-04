Er komt een 'uitgebreide' waarschuwingscampagne tegen straatdealers vanaf het voorjaar. Die campagne is gericht op toeristen en dagjesmensen en bestaat onder meer uit LCD-schermen die op de Wallen staan.

De waarschuwingscampagne is een van de maatregelen die het aantal straatdealers omlaag moeten brengen. Burgemeester Halsema schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat het om 'grootschalige en sterk overlast gevende criminaliteit' gaat. Er zouden duizenden personen in meer of mindere mate als straatdealer actief zijn. Een relatief veel groot deel weet buiten beeld van de politie te blijven.

Portiersnetwerk

Naast de campagne gaan ondernemersverenigingen een portiersnetwerk opzetten, wordt het cameratoezicht uitgebreid en wordt overwogen om de hosts op de Wallen later in de nacht in te zetten. Ook is het de bedoeling dat ondernemers zoveel mogelijk straatdealers uit de horeca zullen weren, eventueel met hulp van hosts of de politie. Volgens Halsema geeft een deel van de straatdealers het verdiende geld namelijk meteen uit in de horeca.

Halsema blijft bij het plan om softdrugsverkoop aan toeristen door coffeeshops onmogelijk te maken. Op deze manier moet de cannabismarkt 'in omvang worden beperkt'. Het aantal toeristen dat naar Amsterdam komt zou hierdoor dalen. De coffeeshopbranche is fel tegen dat plan en zeggen dat het straatdealen juist toe zal nemen.

Minumleeftijd

Halsema vroeg de coffeeshop-eigenaren daarom met een tegenvoorstel te komen. Zij stelden voor om de minimumleeftijd naar 21 jaar te brengen. Maar daar ziet Halsema, net als de hoofdofficier van justitie en korpchef Frank Paauw, niets in. "Aangezien daarmee jongvolwassen Amsterdammers aangewezen zullen

zijn op de illegale markt."

Verder wil de gemeente wel een keurmerk voor coffeeshops instellen. Als ze voldoen aan extra regels, kunnen ze bijvoorbeeld een hogere handelsvoorraad hebben. Ook is er dan een 'milder handhavingsregime' als het gaat om vervoer en opslag van cannabis.

Amsterdam