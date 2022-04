De werkzaamheden aan de Van Baerlestraat/Eerste Constantijn Huygensstraat zijn van start gegaan. Met het oog op de veiligheid van fietsers en automobilisten wordt de straat vernieuwd. Ook worden er werkzaamheden verricht aan de Vondelbrug, zodat onder de brug geen water meer lekt. De makers van Het Verkeer kijken hoe de werkzaamheden ervoor staan.

Om de veiligheid van het verkeer op de Van Baerlestraat te verbeteren wordt de rijbaan, het fiets- en voetpad vervangen, vertelt omgevingsmanager Chris Seinen. "We hebben nu een fietspad van 1.50 meter breed, dat wordt zometeen rood asfalt van 2.10 meter breed. Dus als het goed is comfortabeler en veiliger fietsen."

De straat staat vol met verkeersregelaars, die het volgens Seinen erg druk hebben. "De fietsers manen tot voorzichtigheid is wel een uitdaging tijdens dit project. Het is een werkgebied, en als fietser moet je goed uitkijken." Ook de drukte na twee jaar corona is volgens een van de werkmannen duidelijk te merken. "Je ziet dat het nu een stuk drukker is. Wel fijn dat mensen er weer op uit gaan, maar dat geeft wel wat uitdaging in ons werk."

Bij de Vondelbrug treffen we Gregory Warren, de Amerikaanse kunstenaar die bekend staat om zijn bloemenfietsen die door de hele stad verspreid staan. Van de werkzaamheden heeft hij weinig last. "Het is vooruitgang, het moet gebeuren." En daar is menig buurtbewoner het wel mee eens. "Ik werk hier om de hoek en het is hier tijdens spitsuren altijd heel erg druk. De fietspaden zijn overvol en dan nog het laden en lossen van leveranciers. Dit moest wel echt gebeuren", vertelt één van hen.

Omleidingen voor auto's en fietsers.

Voor het autoverkeer gelden er omleidingen gedurende het hele project. Fietsers kunnen grotendeels langs de werkzaamheden, maar zullen op bepaalde momenten ook worden omgeleid. Omgevingsmanager Chris Seinen raadt hen aan om de borden goed in de gaten te houden.

De werkzaamheden zijn naar verwachting op 30 september klaar.

