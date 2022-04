Een twintigjarige Duitse toerist is in de nacht van vrijdag op zaterdag in Nieuw-West onder bedreiging van een vuurwapen beroofd van zijn geld. De straatrover dwong hem een stukje te rijden.

Dat gebeurde op de Slotermeerlaan, waar de Duitser rond 2.30 uur zijn auto aan het bijtanken was met een eigen jerrycan met benzine. Hij voelde opeens een vuurwapen in zijn rug prikken en moest van de straatrover instappen.

Geld afstaan

De straatrover dirigeerde hem in het Engels via de Burgemeester Röellstraat, Henriëtte Roland Holststraat en de Louis Couperusstraat uiteindelijk naar het Adriaan van Oordthof. Daar moest de man al zijn geld afstaan, waarna hij weer moest gaan rijden. Ter hoogte van de Burgemeester De Vlugtlaan stapt zijn belager uit.

Het slachtoffer alarmeerde direct de politie en deed de volgende middag aangifte. De recherche is een onderzoek gestart en zoekt naar getuigen.

Signalement

Het signalement van de overvaller is door de politie vrijgegeven. Het gaat om een donker getinte man van 1.80 meter lang die 20 tot 25 jaar oud is. Hij heeft zwart krullend haar en een zwarte baard en snor.

Wie meer heeft gezien, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

