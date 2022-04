Een Wajer 77 met een nieuwwaarde van zo'n 5 miljoen euro en enkele tientallen andere van dit peperdure jachten voeren gisteren door de binnenstad. De eigenaren van deze 'bootjes' verzamelden zich bij het Amstel Hotel om de start van het vaarseizoen te vieren.

"Het terras van het Amstel Hotel was versierd met grote blauwe ballonnen en daar stond een massa mensen te kijken naar het gedoe op het water, terwijl er luide muziek gedraaid werd", schreef een buurtbewoner op Facebook. "Zo beleef je nog eens wat!"

Vijf miljoen

Het ging om boten van de Nederlandse fabrikant Wajer. Op met name de grootste, de Wajer 77, werd op sociale media met verbazing gereageerd. Het jacht kost minimaal 5 miljoen euro.

Een tweet met een foto van dat jacht op de gracht kreeg honderden reacties. GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting liet weten dat de boten duidelijk maakten dat hoge inkomens te weinig belast worden. "Eigenlijk vind ik het ordinair om zo met geldoverschot te pronken", schreef een andere Twittteraar. Weer anderen spraken van een 'pretpark', omschreven de boten als Boat SUVs of noemden het krankjorum.

Jaloers

Toch was niet iedereen negatief. "Ik was vol gas gegaan en had alle bakfietsen even flink natgemaakt met mijn golven", schreef iemand die de kritiek omschreef als 'jaloers gezeik'.

De fabrikant liet via een Instagram-bericht weten dat het om een 'onvergetelijke dag' ging.

