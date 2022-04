Een woning aan de Burgemeester Röellstraat is in de nacht van zondag op maandag beschoten. Er lijken in totaal zo'n zeven schoten te zijn gelost.

De woning werd rond 2.50 uur onder vuur genomen. Niemand raakte gewond. Voor zover bekend is de schutter nog niet opgepakt.

Op straat werden ook meerdere kogelhulzen aangetroffen. De forensische opsporing van de politie heeft sporenonderzoek gedaan.

Amsterdam