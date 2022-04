Een 36-jarige Amsterdammer is veroordeeld tot vijf maanden cel waarvan twee maanden voorwaardelijk en tachtig uur taakstraf, omdat hij afgelopen december zijn buurman met een klauwhamer in het gezicht sloeg. Het slachtoffer brak daarbij zijn rechter jukboog.

De mishandeling gebeurde op 28 december 2021 in het centrum. De veroordeelde man verklaarde dat hij zat te gamen en cannabis zat te roken toen er op de voordeur werd gebonsd. Hij kon door het kijkgaatje niet zien wie er voor de deur stond en raakte in paniek. Hij liep naar zijn kamer en haalde onder zijn bed uit een gereedschapskist een klauwhamer.

Hij deed vervolgens de deur open en maakte daarbij een zwaaiende beweging. De buurman, die voorover gebogen stond, werd daarbij in het gezicht met de klauwhamer geraakt. De man verklaarde op zitting dat het niet zijn bedoeling was om degene achter de deur te raken, maar dat hij diegene alleen wilde afschrikken.

Uit het psychologisch rapport blijkt dat de veroordeelde man autistisch en cannabisverslaafd is. Zijn cannabisgebruik kan hebben geleid tot extra paranoïde gedachten. Door zijn autisme en de ontoereikende manier waarop hij daarmee omging, gecombineerd met cannabisgebruik, kan maken dat hij impulsief reageerde. De rechtbank neemt het advies over hem zijn daden verminderd toe te rekenen.

De man, die arbeidsongeschikt is en zijn dagen voordien vulde met gamen en cannabis roken, verklaarde op zitting dat hij tijdens zijn voorarrest is gestopt met het gebruiken van cannabis. De rechtbank heeft hem naast een celstraf ook een werkstraf opgelegd, in de hoop dat hem dit zal stimuleren iets te gaan doen met zijn leven.

