De fracties van de VVD, PvdA en GroenLinks hebben hun zorgen geuit over de slechte staat van de woningen in de Wildemanbuurt in Osdorp. Donderdag dienden de raadsleden, na het zien van het AT5-verhaal over schimmel in de woningen, schriftelijke vragen in.

In de AT5-reportage is te zien hoe sommige gezinnen uit de Wildemanbuurt in een huis vol schimmel leven. "Wij hebben schimmelproblemen in de keuken, in de slaapkamer en badkamer", vertelde buurtbewoner Mohamed Ould Chaib toen. "We hebben kleine kindjes en het is ongezond voor hen. Zij zijn nu ziek."

'Onleefbare situatie'

"De fracties van VVD, PvdA en GroenLinks vinden dit onacceptabel", schrijven de raadsleden. "Deze

onleefbare situatie kan gezondheidsklachten tot gevolg hebben en zorgt ervoor dat

bewoners al jarenlang in onzekerheid leven. Het is hoog tijd dat Stadgenoot haar

verantwoordelijkheid pakt en de buurt de broodnodige verbeteringen krijgen die ze

verdienen." Volgens de partijen moet er op korte termijn een oplossing komen voor het probleem.

De partijen vragen het college onder meer of het plannen heeft om verantwoordelijk woningcorporatie Stadgenoot op de problemen te wijzen. Ook wordt gevraagd of Amsterdam middelen heeft om de bewoners financieel te kunnen ondersteunen.

