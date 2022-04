Het is bijna geen nieuws meer, maar de huizenprijzen in Amsterdam blijven hard stijgen, blijkt uit cijfers van NVM. Ook is het aantal huizen dat op de woningmarkt komt een stuk lager dan een jaar geleden. In Amsterdam is de gemiddelde huizenprijs in het eerste kwartaal van 2022 gestegen naar 560.000 euro. Dit is 9 procent hoger dan een jaar eerder in deze regio.

In heel Nederland werd in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld 428.000 euro betaald voor een woning. Landelijk zijn de prijzen ten opzichte van vorig kwartaal gestegen met 13,7 procent.

Huis binnen 23 dagen verkocht

In het eerste kwartaal werden er 975 woningen aangeboden in Amsterdam. Makelaar Remco Foget licht toe: "Het lage aanbod zorgt ervoor dat een woningzoeker in Amsterdam keuze heeft uit twee woningen. In een evenwichtige woningmarkt ligt dit aantal tussen de vijf en tien woningen." De aanhoudende schaarste is terug te zien in de verkooptijd. In Amsterdam staat een huis gemiddeld 23 dagen te koop, terwijl het landelijk gemiddelde op 36 dagen ligt.

Als je het vergelijkt met het laatste kwartaal dan zakken de huizenprijzen wat. Het Parool meldt dat de prijs van een koopwoning ten opzichte van kwartaal vier ruim 6 procent is gedaald. Volgens Steven Lagerweij, directeur van Nederlands grootste makelaarsbedrijf Vivantus, is vergelijken met het laatste kwartaal wat kort door de bocht. "Dan kun je het net zo goed vergelijken met de prijzen van vorige week. Huizenprijzen vergelijken met een jaar geleden geeft een veel reëler beeld."

Amsterdam