Een hoogbejaard echtpaar wordt eind vorig jaar opgelicht met een babbeltruc. Met de bankpas van het stel wordt daarna meer dan 3000 euro opgenomen. Op beelden in Bureau 020 is deze week de man te zien die ervan wordt verdacht in ieder geval een deel van het geld te hebben opgenomen.

Het echtpaar wordt op 30 november gebeld door een zogenaamde medewerker van de bank, die zegt van de fraude-afdeling te zijn. Er zou mogelijk gefraudeerd zijn met de bankrekening van het echtpaar. Een andere zogenaamde medewerker komt vervolgens naar de woning van de twee om de pas op te halen. De medewerker aan de telefoon houdt het echtpaar in totaal drie uur aan de praat.

Hij geeft onder meer het advies om voorlopig even geen telefoon en internet te gebruiken. Ook laat hij de slachtoffers hun pincode inspreken. Terwijl het echtpaar aan de praat wordt gehouden wordt er op verschillende plekken in de stad met hun pas betaald en gepind, een aantal van deze transacties staat op beeld. Een dag later, op 1 december, wordt er nog meer geld met de pas opgenomen.

Allerlei praatjes

Op 2 december gaat het echtpaar naar de bank, ze horen dan dat ze zijn opgelicht en dat er voor ruim 3000 euro van hun rekening is verdwenen. Onbekend is of de man die we op de beelden zien ook betrokken is geweest bij de babbeltruc en de diefstal van de pas.

"De zogenaamde medewerkers hebben goed hun best gedaan om de hoogbejaarde slachtoffers bang te maken met allerlei praatjes", zegt Margareth Bannor van de politie Amsterdam. "Hun vertrouwen is hierdoor ernstig geschaad. We willen dan ook graag weten wie de verdachte op de beelden is. Verder willen we benadrukken dat banken nooit op deze manier werken. Als u een situatie niet vertrouwt, hang dan op en bel zelf naar uw bank."

Amsterdam