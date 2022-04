Op Amsterdam Centraal Station komen elke dag zo'n 320 gevluchte Oekraiëners aan. Dat laat het college van Amsterdam weten via een brief aan de raad. Tussen 9 maart en 5 april zijn er zo'n 8.900 vluchtelingen uit Oekraïne via het station in Amsterdam aangekomen.

Een deel van die geregistreerde vluchtelingen wordt opgevangen bij een gastgezin. De overige 6.700 vluchtelingen krijgen - meestal buiten Amsterdam - onderdak in een opvanglocatie. Tot nu toe zijn er binnen Amsterdam 1.660 opvangplekken bijgekomen als gevolg van Russische inval.

Locaties

Iets minder dan de helft van die plekken is op dit moment bezet. De negen opvangplekken staan verspreid over Amsterdam. Een van de opvanglocaties is bedoeld voor mensen uit de LHBTQI+ gemeenschap. Om snel te kunnen reageren op een 'aanvullende opdracht van het kabinet', zoekt het college nog naar nieuwe locaties.

Omdat niet iedereen zich registreert, zegt het college nog geen duidelijk beeld te hebben van het aantal mensen dat op dit moment bij iemand in Amsterdam logeert. Het is belangrijk omdat wel te doen, benadrukken ze. Mensen die ingeschreven worden in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) krijgen aanspraak op leefgeld, kunnen een bankrekening open, en mogen naar werk zoeken.

Toeristenbelasting

Vluchtelingen die in een hotel of hostel opgevangen worden hoeven geen toeristenbelasting te betalen, laat het college weten. Amsterdammers die de kosten van het verblijf op zich hebben genomen, kunnen zich bij Belastingen Amsterdam melden voor een 'maatwerkoplossing' voor de betaalde toeristenbelasting.

