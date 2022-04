De politie heeft in het onderzoek naar een fatale schietpartij in Hoofddorp afgelopen vrijdag een negentienjarige Amsterdammer aangehouden. Dat meldt de politie zojuist. De Amsterdammer is de tweede verdachte die is aangehouden. Bij de schietpartij kwam de twintigjarige Nassim El Beshouty uit Aalsmeer om het leven.

Nassim El Beshouty werd afgelopen vrijdagmiddag neergeschoten op een parkeerplaats bij voetbalclub SV Overbos aan het Leenderbos in Hoofddorp. Hij overleed even later aan zijn verwondingen. Tweede verdachte Vrijdagavond werd al een 24-jarige man uit Aalsmeer aangehouden. Wat de precieze rol van de twee is geweest wordt nog onderzocht. Beide verdachten zitten nog in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De schietpartij zorgde voor veel onrust in de wijk. Meerdere omwonenden hoorden een aantal knallen. Eén van hen zag een zwarte auto wegscheuren, waarschijnlijk de auto waar de politie even later naar op zoek was.