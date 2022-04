Het ROC van Amsterdam start per 1 september met de opleiding Plant Based Cooking, de eerste plantaardige koksopleiding in Nederland. Volgens kok en mede-initiatiefnemer Theo van Rensch leven we in een veranderende wereld.

Creatief leren omgaan met plantaardige producten. Dat is de basis van de nieuwe koksopleiding Plant Based Cooking. Volgens docent van Rensch leren de leerlingen verschillende, maar ook nieuwe technieken om groenten te bereiden. Volgens Van Rensch ligt de focus bij de huidige koksopleidingen nog te veel op het werken met vlees, kip en vis, dus het werken met dierlijke eiwitten. En dat is niet meer van deze tijd. Plantaardig koken is volgens Van Rensch niet hetzelfde als vegetarisch of veganistisch koken. De plantaardige koksopleiding begint dus op 1 september. En de eerste klas zit volgens Van Rensch al vol. Volg Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam