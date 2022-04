In februari van dit jaar neemt een nog onbekende man zo'n 500 euro op met de pas van een 86-jarige vrouw. De vrouw is even daarvoor slachtoffer geworden van een brutale babbeltruc. In Bureau 020 deze week beelden van de man die verdacht wordt van het opnemen van het geld.

Het slachtoffer wordt op 3 februari rond 16.00 uur gebeld door iemand die zegt dat hij een medewerker van haar bank is. Iemand zou proberen geld van haar rekening af te schrijven.

Een andere medewerker moet haar pas komen ophalen, zodat deze kan worden geblokkeerd, zegt de medewerker aan de lijn. Aan het slachtoffer wordt gevraagd om haar pinpas met haar pincode in een envelop te doen.

Even later staat er iemand voor de deur om de envelop op te halen. Omdat het slachtoffer een fysieke beperking heeft, help de man haar om de pincode op de envelop te schrijven.

Als de dochter van het slachtoffer daarna een opvallende transactie van 500 euro ziet bij een pinautomaat in een winkel aan het Delflandplein, laat ze de pas direct blokkeren. De man op de beelden wordt verdacht van het opnemen van het geld, onduidelijk is of deze verdachte ook betrokken is geweest bij de babbeltruc en de diefstal van de pas.



"Herkent u de verdachte op de beelden, neem dan alstublieft contact met ons op", zegt Margareth Bannor van de politie Amsterdam. "Verder willen we meegeven dat banken nooit zullen bellen en vragen naar je bankpas en pincode. Ook zullen ze nooit iemand naar je huis sturen om je bankgegevens op te halen. Trap daar dus niet in."