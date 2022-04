Het Wob-verzoek, de Wet openbaarheid van bestuur, wordt het afgelopen jaar steeds vaker ingezet door Amsterdammers die inzage willen in de besluitvorming. Begin 2021 werd nog 43 procent van alle Wob-verzoeken door burgers gedaan, in januari van dit jaar was dat al 61 procent.

Randall Lawson diende in Reigersbos samen met wat buurtbewoners zeven Wob-verzoeken in om inzage te krijgen in de besluitvorming rondom de nieuwbouwplannen in de buurt. Er staat veel hoogbouw gepland. "We vertrouwen gewoon niet hoe het is gegaan. De gemeente zegt van alles, maar we geloven het niet totdat we de namen en de cijfers zelf te zien krijgen", vertelt hij.

Wob-expert Roger Vleugels denkt dat de toename van de Wob-verzoeken door burgers te maken heeft dat er minder vertrouwen is in de overheid. "Amsterdammers worden eindelijk een beetje wantrouwend en dat komt eigenlijk in hoge mate door de kabinetten Rutte en bijvoorbeeld het toeslagenschandaal. Maar ook op allerlei dingen op milieugebied is de burger zelf gaan nadenken en zelf willen weten hoe het zit en niet meer blind vertrouwen op de overheid."

Bij een groot deel van de Wob-verzoeken krijgen de indieners niet de informatie waar ze op hopen. Ook is de taal vaak ingewikkeld en wordt privacy-gevoelige informatie zwartgelakt. "Het wordt de burger erg moeilijk gemaakt", concludeert Vleugels. "In de wet staat zelfs dat mensen die een verzoek indienen, geholpen moeten worden door het bestuursorgaan. Het omgekeerde is de praktijk."