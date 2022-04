PvdA en GroenLinks hebben in de Tweede Kamer vragen gesteld aan minister Conny Helder (Langdurige Zorg) over de geplande sluiting van een psychiatrische kliniek in Nieuw-West. De Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) sluit per 1 mei de deuren wegens gebrek aan personeel.

Kamerleden Atje Kuiken (PvdA) en Lisa Westerveld (GroenLinks) willen van de minister onder meer weten of de instelling inderdaad wegens chronisch personeelstekort dicht moet of dat er ook bijvoorbeeld financiële redenen meespelen. Ook willen ze weten wat de sluiting van de kliniek betekent voor cliënten die daar nu in behandeling zijn. Verder willen de Kamerleden weten wat voor een effect de sluiting heeft op de wachttijden van mensen die op de wachtlijsten stonden voor de kliniek en wat de minister wil doen om te zorgen voor voldoende personeel voor de complexere geestelijke gezondheidszorg. Op de KIB aan de Vlaardingenlaan worden patiënten met ernstige psychiatrische problemen behandeld die bij andere klinieken niet verder geholpen kunnen worden. Deze patiënten zijn volgens koepelorganisatie Arkin de afgelopen jaren "complexer en helaas vanuit de ziekte soms ook agressiever" geworden. Voor de behandeling is het juiste personeel nodig en daar heeft de kliniek al lange tijd een tekort aan. Volgens Arkin heeft een aantal van de medewerkers besloten om ergens anders te gaan werken en is daardoor een probleem ontstaan. "Vanwege het personeelstekort kan de veiligheid en de kwaliteit van de zorg niet meer worden gegarandeerd."