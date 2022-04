Een fietser is vannacht op de Haarlemmerweg in West in botsing gekomen met een taxi. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeluk vond rond 4.40 uur plaats. Er werd ook een mobiel medisch traumateam opgeroepen, maar dat team hoefde toch niet ter plaatse te komen. Het slachtoffer, een 21-jarige man, had volgens een politiewoordvoerder vermoedelijk alcohol op. Hij zou volgens omstanders een hoofdwond hebben opgelopen.